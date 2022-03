Amazonense vai representar o Brasil em assembleia da ONU em Nova York

Ela integrará a delegação brasileira que irá participar do evento, entre os dias 12 e 14 de agosto, em Nova York, Estados Unidos. A conferência vai reunir representantes de 112 países.

Para Aline, que também é ativista da causa animal em Manaus, o evento é uma oportunidade de levantar debate sobre o tema e mostrar o trabalho desenvolvido no Amazonas.

“Eu vou ser a primeira brasileira a levar o debate sobre a causa animal. Fazer isso é realmente motivo de muita gratidão. Realmente, a causa animal precisa ser vista”, comentou.

A Youth Assembly promove palestras, workshops e discursões para expor problemas mundiais de desenvolvimento, além de avaliar ideias e soluções a partir da integração dos jovens que participarão do evento. Aline conta que cuida dos preparativos para o evento desde já.

“Agora eu tenho que dividir as minhas tarefas do dia a dia com os preparativos da assembleia, conseguindo patrocínios para custear os gastos da viagem entre outros valores”, disse.

No Amazonas, Aline é presidente da Comissão Especial de Proteção aos Animais da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB). A comissão incentiva a criação de políticas públicas que contribuam para o crescimento da causa animal e leva atividades educacionais sobre meio ambiente para escolas do estado.

A equipe também resgata animais em situação de maus tratos e abandonados nas ruas e os encaminha para adoção responsável.