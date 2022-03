Ao ContilNet, Gladson fala sobre transição na Casa Civil e confirma filiação de Rômulo ao PSDB

O ContilNet acompanhou, nesta terça-feira (29), um trecho da agenda do governador Gladson Cameli no período que antecede o processo de descompatibilização de servidores públicos para concorrer a cargos eletivos e o prazo de janela partidária, que permite que postulantes mudem de legenda – que é já neste sábado, 02 de abril.

Em reuniões com seu alto escalão, Gladson falou sobre a transição na Casa Civil, onde Rômulo passa por descompatibilização e Jonathan Donadoni assume a função nos próximos dias. “Trato esse afastamento de Rômulo como provisório, pois ele continua conosco – mas em outra missão. Ele é filiado ao PSDB e pode tanto concorrer pela sigla por um mandato de deputado federal, como pode participar da coordenação da minha campanha”, afirma o governador, que também não descarta que Rômulo possa ser seu vice, mas deixa claro que a escolha será pessoal.

Sobre seu novo quadro, o governador afirma que Donadoni tem a missão de ser o novo aporte do Governo nas questões administrativas e legais. “Mas Jonatan tem, também, um excelente feeling político. Estamos muito felizes com as novas mudanças”.

O senador Marcio Bittar, que participa das agendas e do processo de articulação política do governador, também comemorou. “Jonatan é um quadro preparado para esse novo desafio e absolutamente competente. Fico feliz por isso, como membro do Governo do Acre. Toda essa articulação, além de fortalecer a Casa Civil, com um quadro qualificado, fortalece também o governador politicamente, com a ida de Rômulo para uma missão desenhada pelo nosso grupo”, comemora o senador acreano.

Jonatan, em entrevista ao ContilNet, está feliz com o novo desafio. “Estou absolutamente feliz com a nova missão, e certo de que construiremos um projeto político de sucesso”, disse o novo secretário.