Após reunião, Gehlen Diniz ratifica: “Sena Madureira ganhará dois novos defensores públicos”

O Governo do Estado definiu para a próxima terça-feira (15), a posse dos aprovados no V concurso público para Defensora e Defensor do Acre. A solenidade ocorrerá às 17:30 horas no auditório do Centro Universitário Uninorte. Com isso, a cidade de Sena Madureira será contemplada com dois novos profissionais para atender as mais variadas demandas da população.

A confirmação foi dada pelo deputado estadual Gehlen Diniz (PP). Na manhã desta quarta-feira (9), ele recebeu em seu gabinete, em Rio Branco, a Defensora Pública Geral, Simone Santiago e a Sub-defensora geral, Dra. Roberta. As mesmas ratificaram que Sena Madureira passará a contar com dois novos defensores.

“É com muita satisfação que confirmamos essa notícia para os nossos moradores. Muitas pessoas, com pendências na justiça, não tem como recorrer à esfera particular. Esse pedido eu fiz há muito tempo e agora fico muito feliz em poder ser atendido. Quem ganha é a nossa população”, destacou o deputado.

Após a posse, os novos defensores passarão por um treinamento de duas semanas. Em seguida serão deslocados para suas respectivas comarcas.