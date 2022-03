Apple, Xiaomi e POCO estão entre as marcas preferidas pelos importadores brasileiros

Os celulares estão entre os produtos mais procurados pelos consumidores brasileiros nos sites estrangeiros. Dentre as marcas preferidas dos importadores brasileiros estão a Apple, a Xiaomi e a POCO, as três marcas mundialmente conhecidas que conquistaram um grande público no Brasil.

De acordo com um estudo realizado pelo site Descontos Top, especializado em cupons de desconto, os consumidores adeptos à importação de telefones celulares costumam procurar o iPhone, fabricado pela Apple, além de dispositivos produzidos pelas marcas Xiaomi e pela POCO.

Os sites mais utilizados pelos consumidores brasileiros para importar esses dispositivos são a Amazon, AliExpress, Shopee, Ebay e Banggood, todos conhecidos no mundo todo e com grande credibilidade no Brasil.

Essa grande procura por aparelhos celulares das marcas Xiaomi, POCO e Apple pelo público brasileiro se dá pela dificuldade em conseguir aparelhos dessas marcas no mercado nacional. Embora existam diversas lojas que importam e oferecem esses aparelhos no Brasil, os preços costumam ser muito maiores do que é praticado no exterior, assim como há uma maior variedade de lançamentos no mercado externo.

Preços no exterior chamam a atenção dos brasileiros

Uns dos grandes diferenciais dos sites internacionais são os preços mais atrativos, que chamam a atenção dos consumidores brasileiros para a importação de celulares. Os aparelhos das marcas Apple, Xiaomi e POCO, que são produtos internacionais, possuem preços mais atrativos no mercado externo quando comparado aos preços praticados aqui no Brasil.

Em uma pesquisa feita por nossa equipe pudemos perceber essa diferença ao comparar os aparelhos da marca Apple vendidos aqui no Brasil e em sites estrangeiros. No Brasil, o iPhone 13 Pro Max da Apple pode chegar até R$ 13.000,00. Já no mercado externo, esse mesmo aparelho pode custar de R$ 9.000,00 a R$ 10.000,00. Mesmo com o valor do frete, o preço praticado no mercado internacional costuma ser mais vantajoso para o consumidor brasileiro.

Além da possibilidade de encontrar os celulares dessas marcas a um preço mais atrativo, os consumidores brasileiros ainda podem economizar ao utilizar cupons de desconto nessas lojas. Esse é o caso do desconto do AliExpress, da Amazon e de tantos outros sites estrangeiros que oferecem cupons de desconto para quem deseja economizar.

Por isso, importar celulares dessas e de outras marcas costuma ser mais econômico do que comprar em lojas brasileiras, já que o consumidor pode adquirir frete grátis, descontos especiais na primeira compra e ofertas para compras acima de determinado valor.

Apple, Xiaomi e POCO são as preferidas dos brasileiros

Além da diferença de preços quando comparamos o mercado nacional com o mercado internacional, essas três marcas também estão entre as preferidas dos brasileiros por causa de suas tecnologias inovadoras.

A Apple é uma das grandes líderes do mercado mundial de telefonia móvel. Seus dispositivos possuem diferentes tecnologias e recursos que chamam a atenção de qualquer pessoa. A multinacional norte-americana está presente em praticamente todos os países do mundo e é uma das empresas mais ricas no setor de telefonia. Entre o exercício de 2020 a 2021 a Apple faturou 191,9 bilhões de dólares só com a venda de seus iPhones. A marca ainda possui produtos como smartwatches, computadores, notebooks, fones de ouvido, entre outros.

Por outro lado, a Xiaomi, que também é dona da marca POCO, surgiu como uma grande multinacional da China. Fundada em 2010, a Xiaomi ganhou seu tão merecido espaço entre as líderes mundiais do mercado de telefonia móvel e hoje é conhecida no mundo todo por seus diversos produtos, indo desde celulares a fones de ouvido, notebooks e dispositivos para casas inteligentes. Somente no 2º semestre de 2021 a Xiaomi arrecadou 9,1 bilhões com a venda de celulares, sendo que foram comercializados um total de 52,9 milhões de dispositivos nesse período.

Já a POCO, que era conhecida como Pocophone ou POCO By Xiaomi, é uma marca da Xiaomi que é muito procurada por consumidores do mundo todo. Assim como os dispositivos da Xiaomi, a POCO leva as mesmas tecnologias, porém, com design e logo diferente.

Em todos os três casos, não restam dúvidas de que as três marcas estão entre os líderes mundiais do setor de telefonia móvel e oferecem aparelhos com muita tecnologia e isso é um dos aspectos que também atraem os importadores brasileiros.