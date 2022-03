Atentados terroristas em Israel: Estado Islâmico e Palestinos se aliados contra civis israelenses

Diversos ataques terroristas apavoram as ruas de Israel neste mês de março. Estado Islâmico e Palestinos ligados ao Hamas estão comemorando. Semana passada, um cidadão árabe de Israel matou esfaqueado quatro pessoas em um ataque de carro na cidade de Beersheva (sul de Israel). Ele foi morto em seguida a tiros por um pedestre.

Segundo as autoridades israelenses, ele era simpatizante do Estado Islâmico. O terrorista foi identificado como um professor condenado em 2016 a quatro anos de prisão por planejar viajar à Síria para lutar ao lado do EI.

Um vídeo filmado por um morador israelense mostrou um homem vestido de preto e apontando um rifle andando por uma rua em Bnei Brak, uma cidade judaica ultra ortodoxa nos arredores da capital comercial de Israel. Ele atirou em várias pessoas nas ruas, atingindo um motorista “à queima roupa”.

Reportagens da mídia israelense disseram que o terrorista era um palestino de uma vila perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada.

Após o ataque de domingo passado, os movimentos islâmicos armados palestinos Hamas e Jihad Islâmica comemoraram. Distribuíram até doces para crianças. Eles, no entanto, não reivindicarem a responsabilidade pelo ataque.

O Ramadã, feriado considerado sagrado para os muçulmanos, está chegando e é o período onde muitos terroristas se armam para atacar Israelenses. Não devemos esquecer que durante o Ramadã de 2021, confrontos entre forças israelenses e manifestantes palestinos em Jerusalém, principalmente no Monte do Templo. Foi uma guerra sangrenta entre o Hamas e o Exército israelense, que durou 11 dias e eles lançaram mais de três mil mísseis contra Israel.

Os ataques continuam sendo registrados em diversos lugares, principalmente por muitos simpatizantes dessas de organizações terroristas, como o EI, acabarem sendo influenciados a reproduzir tais ações terroristas.

Segundo o canal Maduah, o primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett declarou abertamente que “Israel está enfrentando uma onda de terrorismo árabe assassino”. E disse mais: “Meu coração está com as famílias que perderam seus entes queridos esta noite. Estou orando pela recuperação dos feridos. As forças de segurança estão trabalhando. Lutaremos contra o terrorismo com persistência, diligência e mão de ferro. Eles não vão nos tirar daqui. Nós vamos prevalecer.”

Paz no mundo. Paz sobre Israel. Shalom lekulam (Paz sobre todos)!