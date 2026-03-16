Israel afirma ter destruído avião usado pelo falecido líder supremo do Irã

(Reuters) – As ⁠Forças Armadas israelenses ‌disseram na segunda-feira que destruíram um ‌avião usado pelo falecido líder supremo do Irã, Ali ⁠Khamenei, ‌no aeroporto ⁠de Mehrabad, em Teerã, durante a noite.

A aeronave era usada ​por autoridades e militares iranianos ​para viagens nacionais e internacionais e para coordenar ‌com países ​aliados.

Mehrabad é um dos aeroportos mais ⁠antigos ​de ​Teerã, servindo atualmente voos domésticos ⁠e ​regionais. Além de ser o ​aeroporto doméstico civil mais movimentado, ​é ⁠uma instalação de uso ⁠duplo que abriga ativos da força aérea.

(Reportagem de Jana ​Choukeir)