Israel afirma ter destruído avião usado pelo falecido líder supremo do Irã

(Reuters) – As Forças Armadas israelenses disseram na segunda-feira que destruíram um avião usado pelo falecido líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no aeroporto de Mehrabad, em Teerã, durante a noite.
A aeronave era usada por autoridades e militares iranianos para viagens nacionais e internacionais e para coordenar com países aliados.
Mehrabad é um dos aeroportos mais antigos de Teerã, servindo atualmente voos domésticos e regionais. Além de ser o aeroporto doméstico civil mais movimentado, é uma instalação de uso duplo que abriga ativos da força aérea.
(Reportagem de Jana Choukeir)