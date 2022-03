BBB22: Anitta reage a familiares usando camiseta de participantes

Anitta deu boas risadas ao ser surpreendida pela família em uma ligação de vídeo nesta terça-feira, dia 15. A mãe dela, por exemplo, apareceu usando uma camisa do time de Gustavo, do “Big Brother Brasil 22”. Na casa da Poderosa, teve também quem apareceu com roupa com o rosto de Pedro Scooby.

“E essa gangue se formando na minha casa? Eu posso com um negócio desses?”, escreveu Anitta na legenda.

Gustavo e Pedro Scooby estão no paredão contra Vyni. Anitta já tinha demonstrado nas redes sociais o desejo pela permanência dos dois primeiros. E espera que o cearense, que é um fã declardo dela, possa se divertir nos shows aqui fora.

“Vyni vai ver que o chamei para tropeçar no palco e vai amar. Jogo é jogo, vida é vida. Ele é um fofinho”, justificou a cantora, ao ser criticada.

Além disso, a artista mostrou que quer até algo a mais com o autodenominado “hétero top” da casa, o Gustavo.

“E também acho tudo certo ele desenrolar esse Gustavo para mim quando sair, já que o PA agora é da minha miga Jade”, escreveu Anitta, que em seu Instagram disse que “gostava muito” do curitibano.

Nem mesmo a relação dele com a Laís parece ser um impedimento para se conhecerem melhor.

“‘Oxi’, quando ele sair e ver que a mona só pegou ele para não ser votada, ele para né (risos). Eu assistia ainda nessa fase (risos).”

Com Scooby, com quem namorou, Anitta revelou que ainda guarda um carinho por ele e tirou aprendizados da relação.

“Pois muito que bem… Difícil acreditar mas tem gente que vive assim. Que realmente não liga. Que tá só feliz com o que seja que aconteça e “tudo certo” (risos). Eu graças a Deus aprendi esse “tudo certo” um pouco e trouxe pra minha vida, se não eu já estava doidinha da cabeça”.