Blog do Ton: Ney Amorim pode ser a cereja do bolo da chapa de federal do PL

Interlocutor ligado ao poderoso grupo do senador acreano Marcio Bittar (UB-AC) revela que são grandes as chances de o ex-deputado estadual Ney Amorim fechar com o Partido Liberal e assinar a ficha de filiação que o leva direto para a chapa de federal dessa legenda.

Além do grupo de Marcio Bittar, um poderoso Progressistas o aguarda também. Além de, obviamente, um Podemos que deseja o alçar à disputa ao Governo do Acre. Por aqui, o PL deve ser comandado por Kely Pessoa e Márcia Bittar.

Com sete deputados em sua base, Ney sempre foi um cobiçado nome para estar presente em chapas, mas acho pouco provável que queira entrar numa enfadonha disputa que é a do Governo do Acre, e correr o grande risco de sair sem um mandato.

O melhor cenário, e o oferecido pelo grupo de Bittar, seria uma disputa à Câmara Federal, com recursos, estrutura e pensar, com certa tranquilidade, em realmente abocanhar uma das cadeiras e voltar às tribunas. Convites já tem.

Antônia Lúcia

Outra que pode tentar nova vaga por essa legenda é Antônia Lúcia, ex-deputada que foi um dos assuntos do momento após trazer o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração de sua empresa de comunicação.

