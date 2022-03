Blog do Ton: Dez anos depois, Tião Bocalom volta à comunidade de RB para cumprir promessa

“Eu ainda vou voltar aqui, e trazer para vocês a saúde que vocês tanto precisam”. Se preparando para uma desafiadora eleição em 2012, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom iniciou uma verdadeira odisseia pelas comunidades ribeirinhas de Rio Branco, para conhecer de perto a realidade desses lugares.

Conversou com lideranças, jovens, senhoras, trabalhadores rurais, pequenos produtores e ouviu, atentamente, todas as necessidades daqueles moradores. Certo dia, visitando a comunidade Cajazeiras, prometeu que voltaria ali como prefeito para sanar as dores e necessidades daquelas pessoas.

Surpreendentemente, no dia 18 de março de 2022, dez anos depois da promessa, Bocalom subiu o rio para cumprir a promessa. A prefeitura realizava edição do projeto Saúde na Comunidade, e Bocalom foi junto. Mais robusto, o programa ampliou sua performance, oferecendo serviços que podem ser simples para alguns, mas valorosos para os moradores da região. “Agora eles estão fazendo limpeza nos dentes, uma beleza”, me contou uma contente dona Jandira, 76 anos.

“A gente conta com o prefeito Bocalom. Deus me livre se eles deixarem de vim aqui”, conta dona Maria Graciete, 66 anos. E o prefeito não foi de mãos vazias: levou uma novidade que fez a comunidade vibrar. A partir de agora, a Secretaria Municipal de Saúde tem a missão de tornar esse programa contínuo, o que significa mais visitas à comunidade Cajazeiras e todas da capital acreana.

“Foram mais de 1300 atendimentos só na primeira comunidade [Barro Alto]. É lindo o trabalho que tem sido feito, e é um desejo do prefeito Bocalom que essa ação seja feita de forma contínua. Estou aqui para cumprir, com muito amor, a determinação do prefeito”, palavras da secretária da Semsa, Sheila Andrade.

Em nenhum momento da agenda, o prefeito ficou parado. “Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre disse que toda riqueza brota do campo para a cidade. Campo pobre, cidade pobre; campo rico, cidade rica. Não tenha dúvidas de que é com muito amor que realizamos esse trabalho – e olha que estamos apenas começando. Até o final do nosso mandato, pode ter certeza, entraremos firme na nossa zona rural, porque o homem do campo precisa ter mais qualidade de vida”, disse.

Ficou muito claro, para a comunidade, que o prefeito tem metas audaciosas para Rio Branco. E, se promessa é dívida, Bocalom mostrou que – pode passar o tempo que for –, vai lembrar o que prometeu.

PSDB

Noticiei em primeira mão a desfiliação em massa que membros do PSDB Quinari promoveram com destino ao PSD de Petecão. Agora é a vez de Plácido de Castro, mas com outro destino: o MDB de Flaviano Melo.

PSDB²

Lucia Barros, Edson, Macaxeira , Maicon, Pedro Henrique, Edvaldo, Marli, Marlene, Gilmar e Fábio são alguns dos que estão de malas prontas para o glorioso do dr. Ulysses.

PSDB³

Lucia Barros é esposa do ex-prefeito da cidade de Plácido de Castro, no interior do Acre, Gedeon Sousa Barros, de 52 anos, morto a tiros em caso que ainda é investigado. Em off, ela me conta que nunca foi procurada pelo partido – onde é filiada desde 2009 – após a morte do esposo. Sai da sigla e leva consigo suas principais lideranças.

Mailza Gomes

“Sobre esse caso, eu repito o que sempre digo e permaneço irredutível: eu estou com Mailza até o fim”. Palavras de Bocalom quando tocado o assunto Mailza Gomes. Ele enfrentou um inverno rigoroso em 2020 para eleger-se prefeito da capital acreana. Ao seu lado, lá estava a senadora.

Mailza Gomes²

“Se eu estou onde estou, devo isso à Mailza. Nas últimas eleições, ela mostrou a força que tem, me apoiando, apoiando o prefeito Zequinha e o presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima. Ela é uma mulher de muita força e eu estou com ela”.

Ilderlei Cordeiro

Que ninguém considere fora do jogo o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. Ele se movimenta de todas as formas para emplacar a esposa, Keiliane Cordeiro, como deputada federal.

Keiliane Cordeiro

Ilderlei entende como o jogo funciona, e Keiliane tem carisma e brilho próprio. São grandes as chances de dar certo.

Michelle Melo

A vereadora Michelle Melo garantiu, via redes sociais, que em nada muda em seu posicionamento após seu pai, empresário Nelson Brás, ganhar licitação para prestar serviços à Prefeitura de Rio Branco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Michelle Melo²

“Sim, tenho um pai que é empresário, que participou de um processeo de licitação pública de ampla concorrência, com suas regras bem fixas, e dentro da legalidade. Graças a Deus, ele ganhou. […] Meu pai trabalha dentro do profissionalismo dele, e eu no meu”.

Marcio Bittar

Estar em uma reunião com o senador Marcio Bittar é um desafio. A todo momento, o senador recebe ligações de ministros, dirigentes brasilienses e grandes líderes país afora. Tem que ter paciência.

Bolsonaro

Reportagem do Correio Braziliense mostra um aumento no número de viagens de Bolsonaro no período que antecede as eleições. Ele veio ao Acre na última sexta-feira (18).

Lula e o seu ‘vale-tudo’

Já a Veja manchetou o ‘vale-tudo’ de Lula para derrotar o bolsonarismo em Santa Catarina: um emedebista e mais oito partidos em uma grande frente. O Acre foi citado por ter dado a Bolsonaro, em termos percentuais, a maior votação nas últimas eleições presidenciais.

Combustíveis

Governadores se reúnem para discutir alta do combustível nesta terça-feira (22). O governador Gladson Cameli e mais onze devem participar via videoconferência.

Primeiro turno

Um levantamento realizado pelo Diário do Poder com resultados eleitorais mais recentes nos estados revela o Acre faz parte de uma lista com dez unidades da federação que podem definir a eleição de governador no primeiro turno, em outubro.

Primeiro turno²

Pré-candidatos que aparecem com 40% têm chances de obter mais votos que a soma de seus adversários: no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Roraima.

MDB

A qualquer momento, uma bomba, tentando ser desarmada pelos executivos do MDB, pode vir a conhecimento da imprensa e grande público. É o jogo bruto das eleições. Quem não quiser cair, que se deite.