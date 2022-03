Bocalom visita município produtor de Amendoim no interior de São Paulo e sonha com grandes tecnologias para Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom, sempre buscando melhorar a produção agrícola no município de Rio Branco, em visita, na manhã desta terça-feira, 22, à cidade de Tupã, no estado de São Paulo, fora recepcionado pelo prefeito da cidade, Caio Aoqui, e em seguida foi conhecer a fábrica de implementos agrícolas, Agromérica, que produz equipamentos para o plantio, cultivo e colheita de amendoim.

Acompanharam o prefeito nesta visita, a vereadora Lene Petecão, o secretário municipal de Agricultura, Eracides Caetano, o assessor especial de comunicação, Ailton Oliveira e a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes.

A vereadora Lene Petecão agradeceu ao prefeito Bocalom pelo convite à Câmara Municipal e falou sobre a importância do agronegócio para o município de Rio Branco.

“Pela primeira vez a Câmara foi convidada pelo prefeito, que sempre falou da importância do agronegócio. Estou feliz por estar em um município que é comandado por mulheres, essa é uma indústria em que as mulheres estão à frente”, enfatizou

Hélder Silva, gerente e projetista da Agromérica, explicou sobre o funcionamento da indústria. “Nós produzimos equipamentos para o ramo do amendoim, dentre os quais, arrancadora, silo, secadores, toda a parte de movimentação de amendoim e abastecimentos de plantadeiras, transporte, transbordo e toda a linha agrícola voltada para o amendoim”.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, se disse muito grata ao prefeito Bocalom pelo convite. “Fico muito honrada em estar aqui, conhecendo essa indústria de equipamentos para o amendoim. Eu estou sonhando muito alto, para fazer do nosso município cada vez mais próspero”

Tião Bocalom falou sobre a importância de conhecer novas tecnologias para a cidade de Rio Branco. “Tupã é a capital brasileira do amendoim, então, nós estamos aqui com a prefeita Rosana Gomes, de Senador Guiomard, que já é uma cidade produtora de amendoim há muito tempo. Precisamos conhecer novas tecnologias, novos produtores, as indústrias de máquinas e foi exatamente isso que nós viemos fazer aqui”, afirmou.

O prefeito Caio Aoqui diz que é preciso sempre compartilhar as boas ideias. “Vinte e cinco por cento do amendoim do Brasil passa por Tupã e o agronegócio, com certeza, é o nosso forte e precisamos sempre compartilhar boas ideias, experiências e inovações para que esse nosso país possa fazer tudo aquilo que ele tem como vocação, que é a prática agrícola”.

Após conhecer a fábrica de implementos agrícolas, a comitiva liderada por Tião Bocalom, irá visitar a Amenco, indústria de beneficiamento de amendoim e a Camap, cooperativa do processo de secagem do fruto.

Veja mais fotos da visita: