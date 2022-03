Bolsonaro confirma auxílio de até R$ 1 mil; Veja quem poderá receber

Chegou o dia! Nesta quinta-feira, 17 de março, o presidente Jair Bolsonaro e líderes de ministérios do Governo Federal vão anunciar um grande pacote de medidas econômicas. Uma delas será a liberação de um novo microcrédito de até R$1 mil para quem recebia o auxílio emergencial na pandemia.

Ao longo de 2022, o Governo Federal estima liberar R$165 bilhões à economia com as medidas que serão anunciadas nesta quinta (17). A criação de um programa de microcrédito está entre as medidas para ser lançado. O benefício visa ajudar cidadãos que receberam o auxílio emergencial durante o período de pandemia causado pela Covid-19.

Auxílio de até R$ 1 mil será por meio de microcrédito

As medidas que devem injetar um grande valor na economia, assim como a liberação do novo microcrédito de até R$ 1 mil, devem acontecer em uma cerimônia que acontecerá hoje no Palácio do Planalto. Na oportunidade, o Governo Federal também vai divulgar informações sobre a antecipação do 13º salário e a liberação do saque emergencial do FGTS.

Pouco ainda se sabe sobre a liberação do novo microcrédito de até R$1 mil para quem recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. No entanto, nos bastidores, há uma expectativa que todos os valores do programa sejam focados para quem recebeu o auxílio nos anos de 2020 e 2021.

Além disso, há informações preliminares de que o valor de até R$ 1 mil seja liberado para que trabalhadores possam investir em pequenos negócios. A quantidade de pessoas que serão beneficiadas com o microcrédito ainda não foi informado.

Auxílio emergencial

Durante a pandemia da Covid-19, o auxílio emergencial atendeu aproximadamente 67 milhões de pessoas e pagou um acumulado de R$ 379 bilhões. O programa foi liberado inicialmente em abril de 2020, com valor de R$600 (podendo chegar a até R$1.200) e teve seu último pagamento feito no dia 31 de outubro de 2021, com valores de até R$375.

O encerramento do auxílio emergencial era o objetivo do Governo Federal para que pudesse lançar naquele mesmo período o Auxilio Brasil, que também foi liberado para substituir o extinto Bolsa Família.

No geral, o Auxílio Brasil foi concedido para famílias que recebiam o Bolsa Família, assim como para uma parcela da população que recebia o Auxílio Emergencial e que se enquadrava nas exigências do Bolsa Família, mas não tinham o benefício liberado.

Caixa também oferece crédito de até R$1.000

A Caixa Econômica Federal já conta com um microcrédito de até R$ 1 mil para pessoas de baixa renda. O serviço é contratado de modo 100% virtual, com taxas de juros de 3,99% ao mês e prazo para quitar a dívida de até 24 meses.

Para solicitar o empréstimo, o cidadão que já for correntista da plataforma deve atualizar os seus dados cadastrais. Enquanto aquele que ainda não possui conta no Caixa Tem, deve instalar o aplicativo e fazer o cadastrado.

Vale ressaltar que os interessados com restrição nos órgãos de proteção ao crédito como SPC e Serasa não podem ter o crédito aprovado. Além deles, os clientes beneficiários do Auxílio Brasil ainda não podem solicitar o empréstimo.

De acordo com a instituição financeira, cerca de 100 milhões de cidadãos brasileiros podem adquirir o novo serviço. Todavia, ainda não há informações acerca da renda necessária para a contratação, porém, já se sabe que não precisa justificar a aplicação do dinheiro. Após a solicitação, o crédito é liberado em até 10 dias.