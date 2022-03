Com menos de 55% da população imunizada, AC é terceiro estado que menos vacina contra Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 o Acre ainda segue baixa. Segundo dados do Mapa da Vacinação,com dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa, 327.774.714 doses de vacinas foram aplicadas no estado, totalizando 618.617 vacinados que receberam a 1ª dose, representando 67,3% da população do estado e 505.391 totalmente imunizados (com duas doses ou dose única), que equivale a 54,98% dos acreanos.

Esse percentual faz com que o Acre seja o terceiro estado que menos imunizou a população, ficando atrás apenas do Amapá (44,47%) e Roraima (47,28%).

De acordo com o que orienta a Organização Mundial da Saúde, esse baixo percentual de imunização faz com que a flexibilização das medidas sanitárias no Acre demore a ocorrer, afinal, o recomendado é que 70% da população esteja com esquema vacinal completo, pois quando essa taxa de proteção for atingida, a transmissão do vírus começará se extinguir e a pandemia será controlada.