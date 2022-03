Wagner faz a troca de partidos dentro do prazo da janela partidária, que se encerra no próximo dia 1 de abril.

O parlamentar que foi eleito com pouco mais de 3 mil votos se desfiliou do Partido Liberal (PL) e deve seguir para a sigla que tem como presidente o atual senador Marcio Bittar.

O União Brasil segue se fortalecendo para as eleições de 2022 com novos integrantes em suas chapas. Quem deve se filiar ao partido nos próximos dias é o deputado estadual Wagner Felipe.

