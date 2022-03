Dono de lanchonete é assassinado a tiros no AC após ter estabelecimento invadido

Francisco Roberto Paiva Santos, de 33 anos, conhecido popularmente como Robertinho, foi ferido com sete tiros após ter o próprio lanche invadido na noite desta segunda-feira (7), e morreu ao dar entrada no setor de Urgência e Emergência do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Robertinho estava na própria residência que funciona como lanche localizado na rua Mauá, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, dormindo dentro de uma rede, quando três homens chegaram fortemente armados e perguntaram pela vítima.

A esposa de Robertinho, assustada, perguntou o que eles queriam e os criminosos ainda chegaram a dizer que eram um assalto, mas foram até a rede aonde o homem estava dormindo e efetuaram sete tiros, sendo que quatro atingiram na cabeça e três na região da clavícula, atingido a artéria. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local e entraram em um veículo que dava cobertura.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu os primeiros atendimentos e encaminhou Robertinho ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, onde minutos depois de dar entrada no setor de Urgência e Emergência, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido e colheram informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas não foi encontrado até o momento.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo informações da polícia, a esposa de Robertinho não foi morta porque a mesma está grávida.