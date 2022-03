Em evento realizado na tarde desta segunda-feira (28), Eduardo Leite confirmou que irá continuar filiado ao PSDB e anunciou a renúncia ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. As informações foram antecipadas pela apresentadora da CNN Daniela Lima.

Leite confirmou que deixará o cargo de governador por atender ao que a lei eleitoral obriga. “Vou renunciar a um poder para não renunciar à política”, disse em vídeo exibido no Palácio Piratini.

*Em atualização pela CNN Brasil