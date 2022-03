Em evento do Progressistas, Gladson anuncia pré-candidatura à reeleição pelo governo do Acre

Centenas de correligionários do Partido Progressistas (PP) participaram na tarde desta quinta-feira (24), do ato de pré-candidatura de Gladson Cameli ao governo do Acre nas eleições de 2022. O evento também contou com a filiação partidária de pelo menos 15 filiados que disputarão cargos nas eleições de 2022.

No evento, a senadora e presidente do PP, Mailza Gomes, também anunciou a pré-candidatura à Câmara Federal, desistindo automaticamente da tentativa de reeleição para o Senado, cadeira a que ocupa desde 2018.

LEIA AQUI: Mailza anuncia pré-candidatura à Câmara Federal nas eleições de 2022

No evento partidário, que ocorreu na sede localizada no bairro Abraão Alab, participaram também o vereador Samyr Bestene, o presidente da Câmara dos Vereadores N. Lima, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) Nicolau Júnior, o prefeito de Porto Acre Bené Damasceno e o chefe da Casa Civil Alysson Bestene, todos estes filiados ao partido.

“Esse ato é a confirmação de que fico no partido, e de que vamos lutar fazendo uma política lidando com as pessoas […] temos muita água debaixo da ponto, muito o que fazer ainda, e respeitando as leis eleitorais, temos que pisar em cima de casca de ovo”, falou.

Sobre o futuro de Mailza no Senado no que tange à reeleição nas eleições de 2022, o governador comentou que não subestima ninguém e que o Progressistas fará o que for melhor para a união do partido.

“A senadora Mailza está fazendo um gesto que não é fácil para ela, de abrir mão de um direito que é direito dela, visando um crescimento partidário e o desenvolvimento do Progressistas […] ela tem me honrado como cidadão lá no Senado”, complementou.

À imprensa, a senadora Mailza Gomes falou que o objetivo principal do evento é de formalizar a pré-candidatura de Gladson Cameli ao governo do Acre, que tentará a reeleição, e de apresentar novos nomes que disputarão vagas pelo partido.

Sobre a possibilidade de tentar reeleição ao Senado, Mailza disse que se pôs à disposição para fazer o que for melhor para o partido que preside.

“Não se trata de manter ou regular (a candidatura). Não se trata de uma desistência. Estou aqui hoje à disposição, fazendo um gesto ao meu partido de que se for necessário, (podemos) abrir para uma candidatura à deputada federal, de fazer um gesto de continuar contribuindo. Para mim, o mais importante é contribuir para o crescimento do partido, é o desenvolvimento do Estado, a manutenção do nosso grupo político, então estou aqui me colocando a disposição e fazendo o que for necessário para que essa união permaneça e que nós sairemos vencedores”, frisou.

Gladson também falou do tio Orleir Cameli, que era do PP, e relembrou a época em que se candidatou a deputado federal e a senador pelo mesmo partido.

“Houve um exército que acreditou e que me deu essa chance […] eu estou pronto para ir até o fim. Se eu estou disposto a ir para reeleição, é porque não tenho medo de desafios”, disse.

Cameli também fez uma alusão do ato da filiação às eleições, falando que ainda tem muitos desafios para serem resolvidos.

“O preparo para o vestibular já chegou (filiação), e o vestibular (eleições) é só em outubro. Só não se esqueçam de quem estava aqui priorizando vidas”, finalizou.

No evento, ele disse ainda que o Pronto Socorro de Rio Branco será inaugurado por completo no próximo dia 30 de março.

“Não só inaugurar, mas colocar todos os serviços funcionando para o bem da saúde do nosso estado. Pergunte quantos leitos tinham e quantos temos hoje?!”, falou.