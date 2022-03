“Não se trata de recuo”, diz Mailza ao anunciar pré-candidatura à Câmara em 2022

A senadora Mailza Gomes (PP) é a mais nova pré-candidata a deputada federal pelo Acre. A política, que também é presidente do partido no estado, deu a notícia em evento partidário nesta quinta-feira (24), na sede em Rio Branco.

Segundo ela, que chegou recentemente de viagem, a decisão foi pensada em conjunto com correligionários. Mailza frisou ainda que o momento e as configurações políticas atuais foram cruciais para que chegassem a um denominador comum.

“Não se trata de manter ou regular (a candidatura). Não se trata de uma desistência. Estou aqui hoje à disposição, fazendo um gesto ao meu partido de que se for necessário, (podemos) abrir para uma candidatura à deputada federal, de fazer um gesto de continuar contribuindo. Para mim, o mais importante é contribuir para o crescimento do partido, é o desenvolvimento do Estado, a manutenção do nosso grupo político, então estou aqui me colocando a disposição e fazendo o que for necessário para que essa união permaneça e que nós sairemos vencedores”, frisou.

O futuro político de Mailza foi palco de muita especulação desde o início de 2022, tendo em vista a incerteza se ela tentaria a reeleição ou se pleitearia outro cargo político nas eleições.

Mailza foi convidada para assumir o Progressistas em meados de 2019.

“Foram três anos de mandato, sempre trabalhando com muita disposição, em muitos municípios fui mais de 10 vezes conversando com prefeitos, vereadores, me coloquei a disposição sempre e consegui enviar recursos para todo o estado, foram 270 milhões que vieram por meio da senadora Mailza Gomes para o estado […] nunca trabalhei por uma política familiar, mas sim pensando nas famílias”, disse.

No evento de filiação partidária, pelo menos 15 nomes foram postos à disposição como pré-candidatos nas eleições deste ano.

Vale ressaltar que as eleições de 2022 definirão quem representará o Acre nas esferas estaduais e federais.

“Não estou recuando, não faço isso é sempre tive coragem pra enfrentar barreiras e propostas, e estou aqui no sentiso de contribuir para o meu partido. É um gesto de estar me colocando à disposição a ser candidata a deputada federal […] sendo eu senadora ou deputada federal, isso não vai mudar em nada na minha vida porque não é preciso ter um cargo de relevância para trabalhar para o estado”, complementou.