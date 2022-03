Em foto, Gladson e Mazinho aparecem sorrindo e abraçados e colocam fim em rixa histórica

Com mais capítulos vindo à tona dessa grande novela que é a eleição de 2022, o registro do momento é um clique do governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) e o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (UB-AC) abraçados, sorrindo, unidos e felizes.

Ao que tudo indica, um ponto final na histórica rixa entre os políticos foi dado.

Agora, ambos devem fazer parte do mesmo grupo, graças a articulação do senador Marcio Bittar (UB-AC), e caminham juntos para a desafiadora eleição.

O registro foi feito durante entrevista a uma rádio local. Mazinho falou dos desafios enfrentados em Sena Madureira e Gladson falou, sobretudo, da esperada Ponte do Segundo Distrito.

Quem diria.

ACESSE O BLOG DO TON E FIQUE POR DENTRO DOS BASTIDORES DA POLÍTICA ACREANA.