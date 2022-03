Blog do Ton: Festival dos blefes deve durar ainda mais e prejudica políticos, eleitores e partidos

Toda eleição é assim: fulano diz que é pré-candidato a uma pomposa cadeira, corre meio mundo, conversa com pessoas e, aos 45 do segundo tempo, o inesperado acontece e, voilà: descobrimos que é estadual – ou no máximo federal.

No final das contas, todo mundo sabe que a maioria desses que afirmam disputar cadeiras majoritárias recuarão para cadeiras proporcionais. Eles defendem com unhas e dentes que vão para disputa a uma cadeira e vão para outra. É um jogo de viabilização que pode queimar filme.

Prejudicam-se os eleitores, por razões óbvias; os partidos, na composição de chapas; e os próprios candidatos. Como eleitor, eu não voto em candidato que fala A e faz B. Se alguém é capaz de blefar dessa forma em benefício próprio, porque não blefaria mais vezes?

Jorge Viana

Outra coisa que não pode pegar bem é deixar tudo subentendido, como é o caso de Jorge Viana. No final das contas, interlocutores próximos garantem que Viana deve ir para o Senado. É o melhor nome da esquerda areana.

Emerson Jarude

Outro que não deve ir ao Governo é Emerson Jarude. Mas esse não blefou, realmente quis ir à disputa. Só não contava com a chegada de uma ávida Mara Rocha, com sangue nos olhos.

Michelle Melo

Com articulações que a colocam no jogo entre gregos e troianos, Michelle é um dos melhores nomes hoje – e tem tudo para despontar. Conversa com Jorge Viana em um dia; no outro, com Flaviano Melo. Isso é fácil para ela. É querida por todos. No PDT, não encontrou apoio para uma candidatura ao Governo. Deve vir à federal.

Ney Amorim

Outro nome muito comentado é o de Ney. Ele se articula com o apoio de sua executiva nacional para ser governador do Acre. Caso não tenha e aporte que precisa – digo em termos estruturais e financeiros mesmo – um pomposo PP lhe espera. E um promissor PL.

Roberto Duarte

Desde o começo, o deputado estadual Roberto Duarte se colocou na disputa para federal e mantém a palavra até aqui. Todas as articulações até aqui o colocam no jogo da Câmara Federal. Nesse ponto, eu tiro o chapéu para Duarte.

Vanda Milani

Sustentando até essa altura do campeonato uma pré-candidatura ao Senado, Vanda Milani deve recuar. Tudo indica que irá para o PP com o filho Israel Milani, que concorre uma vaga na Câmara Federal. Até agora, nenhum sinal sobre o destino de Vanda. Fontes afirmam que ela quer entrar no jogo do vice. Boa sorte.

PTB

Dr. Jorge Lucas é o mais novo postulante à Câmara Federal pelo PTB. Jorge é médico e já passou por vários municípios acreanos, atuando hoje entre Senador Guiomard e Rio Branco. Com boa abertura nos municípios, é promessa de bons votos. Aos poucos, a chapa montada pela presidente regional Charlene Lima se apresenta. E anima.

PSD

O PSD de Sérgio Petecão anunciou para este sábado (26) um evento que irá apresentar suas chapas proporcionais, de deputados estadual e federal. Evento marcado para acontecer na Tenda Amarela. Como todo evento promovido pelo senador, a expectativa é de uma grande e lotada festa.

Manoel Moraes

Como adiantei aqui, Manoel Moraes deve ir para o Progressistas. Antes mesmo de sair do PSB, essa pedra foi cantada com sucesso. Houve um convite do próprio governador que fez toda diferença e adiantou a resposta do deputado.

Atos

Com toda essa quantidade de manifestos que estão desembocando, é bom que Gladson Cameli prepare bons nomes para seus altos escalões – muitos dos que estão no jogo devem sair para as disputas eleitorais. Qualquer passo errado dado nessa altura do campeonato é voto perdido na certa.

Atos²

Mais do que ouvir indicações dos atuais componentes de seus cargos mais altos, seria bom, também, pedir o currículo.