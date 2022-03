Em greve há 19 dias, servidores da Saúde paralisam atividades na policlínica do Tucumã

Em greve desde o dia 8 março, os profissionais da Saúde do Acre paralisaram os serviços na Policlínica do Tucumã na manhã desta segunda-feira (21), em Rio Branco.

Estão envolvidos na paralisação de consultas, exames e parte das cirurgias nas unidades de saúde de todo o Estado o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sinteac), o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Acre (Sinodonto), o Sindicato dos Farmacêuticos do Acre (Sindifac), Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Acre (Sindconam), o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre (SEE/AC) e o Sindicato dos Biomédicos do Acre (Sinbiome).

A unidade teve 100% dos serviços interrompidos.

“A manifestação na frente de unidades tem o objetivo de manter firme a greve, mostrando união entre as categorias da saúde”, disse o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici.