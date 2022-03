Em Rio Branco, adolescentes do abrigo Maria Tapajós recebem certificados por curso de costura do TJAC

Pelo menos dez jovens do abrigo Drª Maria Tapajós, de Rio Branco, receberam certificação de curso promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) na última terça-feira (16). A iniciativa, intitulada “Fuxico”, tem por objetivo atender as adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O curso, ministrado por meio do Termo de Cooperação Técnica assinado entre o tribunal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), faz parte do desenvolvimento do projeto Arte de Ser, da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJAC e foi implementado em agosto do ano passado, com duração de dois meses e carga-horária de 30 horas.

O curso visa utilizar técnicas de costura para o desenvolvimento de peças artesanais com restos de tecidos.

Na cerimônia de reconhecimento do esforço das meninas, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, falou da importância da inserção destas jovens no mercado de trabalho com a possibilidade de montar o próprio empreendimento, além de servir também como terapia ocupacional.

“Essa atividade foi uma oportunidade para essas adolescentes se qualificarem. Uma ação que possibilita renda. Nosso interesse é que todas essas participantes se transformem e tenham sucesso”, comentou, falando que tratativas para a realização do curso de automaquiagem já estão sendo encaminhadas.