Estado prepara instalação de novo tomógrafo na Fundhacre

A Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) recebeu na manhã desta segunda-feira, 21, uma visita técnica da equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). O objetivo foi a realização de uma vistoria na sala onde será instalado o novo aparelho de tomografia que atenderá toda a unidade hospitalar.

“Essa é uma demanda de todo o complexo, mediante as necessidades e especialidades que a unidade atende, realizando cirurgias das mais diversas áreas. Dessa forma, foi realizada uma força-tarefa para adquirir o tomógrafo. Somos gratos ao governo do Acre pela importante parceria, por meio da Seinfra, que tem nos ajudado em todos os projetos”, destaca a chefe de Planejamento da Fundhacre, Duciana Araújo.

O equipamento é avaliado em mais de R$ 2.2 milhões, com recursos do Banco Mundial e foi adquirido por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser). A aquisição é fruto de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a atual gestão da Fundhacre, que se empenhou para agilizar um processo que já tramitava desde 2016.

“Estamos trabalhando para que tudo ocorra de uma forma célere, de modo que nossa população seja assistida da melhor forma possível e assim superemos um problema antigo, que é levar os pacientes para fora do complexo para realizar exames. Essa instalação é a realização de um sonho para todos os trabalhadores que aqui executam suas atividades”, explica o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

A previsão é que no mês de abril ocorra a instalação do aparelho, para que possam ser realizados os testes, a capacitação da equipe que irá operar o tomógrafo e o manuseio. “A Fundhacre tem sido um importante polo de atendimento e que o governo do Acre tem empenhado todos os esforços para fortalecer o Sistema de Saúde Pública”, afirma o secretário de Infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar.

O novo aparelho concederá um embasamento maior à equipe médica, e a todos os profissionais que acompanham o quadro clínico dos pacientes. “Com esse novo tomógrafo, teremos melhor atendimento aos pacientes internados e àqueles que vêm até a unidade para consulta ambulatorial”, relata a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.