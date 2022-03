Ex de Pyong Lee, Sammy Lee sofre acidente de carro e tem estado de saúde divulgado

Nesta terça-feira (8), a ex de Pyong Lee, Sammy Lee, acabou sofrendo um acidente de carro quando estava se deslocando. Desse modo, a atriz utilizou as redes sociais para revelar o que aconteceu e tranquilar os fãs, amigos e família. Em resumo, por meio do Instagram, Sammy relatou que estava parada no carro, no momento, esperando o trânsito fluir em uma vida. Foi quando de repente outro veículo bateu contra o seu.

De acordo com a ex de Pyong Lee, por pouco ela não foi esmagada devido ao engavetamento e que o dono do outro veículo ficou com o automóvel destruído.

“Hoje, sofri um acidente de carro. Estava indo para a casa do meu pai e tinha uma fila de trânsito. Eu parei e era a última da fila. Um cara distraído, talvez no celular, não viu a fila e eu parada e bateu atrás do meu carro. A mão do Senhor é tão poderosa que arrebentou o carro do cara, amassou todo, mas não fez um triz no meu carro. Caiu o sensor do carro, mas…”

Em seguida, a mãe de Jake, que estava sozinha na hora do acidente, contou: “Eu fiquei muito apreensiva porque do jeito que eu estava ali, não tinha como fugir. Eu vi que ele não estava freando, mas não tinha para onde eu ir. Eu ia ser esmagada”.

Sammy, Pyong Lee e Jake (Foto: Reprodução)

Sammy Lee agora é ex de Pyong Lee

Vale lembrar que a separação do até então casal é recente, apesar de não ser a primeira vez que ambos se afastam. Sammy e Pyong são pais de Jake, de apenas dois anos.

Recentemente, a atriz relatou como vinha se sentindo durante o processo de separação. “Eu não tô fazendo nada pra cuidar do meu cabelo. Meu cabelo tá caindo muito, gente. Vou prender… Meu cabelo tá caindo, tá péssimo. Que que eu faço da minha vida? Preciso urgente cuidar do meu cabelo, está caindo demais”