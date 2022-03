Flaviano leva ex-secretário de Planejamento de Gladson para o MDB e fortalece chapas proporcionais

O presidente do MDB do Acre, deputado federal Flaviano Melo, abonou a ficha de filiação de importantes lideranças políticas na manhã desta sexta-feira (25), com a presença do vice-governador Major Rocha.

Entre os novos filiados está o ex-secretário de Planejamento do Acre, Raphael Luiz Bastos Junior. Bastos foi secretário no início do governo Gladson, porém por conta de uma reforma que agregou o Planejamento à Gestão, o ex-secretário deixou a pasta. Assumiu no lugar dele, à época, Maria Alice Araújo, ligada ao MDB.

Outro que filiou-se ao MDB foi o contabilista Vitor Hugo, importante liderança na Baixada da Sobral, onde reside há mais de 40 anos. O policial reformado Eduardo Dias também teve a ficha abonada por Flaviano.