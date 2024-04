Três gerações de família indígena obtêm certidão de nascimento em projeto social no Acre

Maria Salomé Sales do povo Huni Kuin, de 54 anos, seus sete filhos e filhas e dois netos obtiveram, pela primeira vez, uma certidão de nascimento. A ação ocorreu via Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no último sábado (27). A família indígena passa a acessar direitos básicos, como por exemplo, tirar os outros documentos, RG, CPF e Carteira de Trabalho, realizar matrícula na escola ou ser atendidos no SUS.

Mesmo sem falar Português, Maria Salomé expressou seus sentimentos ao receber documentos gratuitos através de gestos de abraço com a agente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ruama Santos.

A família viveu na Aldeia Belo Monte durante toda a vida. Embora os cunhados, maridos das filhas, tivessem documentos, elas ainda não tinham ido à cidade para obter suas certidões.

Projeto Cidadão

O Projeto Cidadão do TJAC, com ajuda de diversos parceiros, leva há 29 anos seus serviços para a população acreana, sem cobrar pela emissão dos documentos. Nesta edição, os recursos para realização da atividade foram próprios.