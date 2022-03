Gladson diz que vai usar saia se não inaugurar ponte da Sibéria e mostra vestimenta à população; VÍDEO

O governador Gladson Cameli (pp) chamou a atenção do público presente no evento de assinatura da ordem de serviço da Ponte da Sibéria, em Xapuri, neste sábado (5), ao prometer que vai usar saia se não inaugurar a obra em seu mandato à frente do Governo.

Cameli mostrou a vestimenta que comprou e disse que tem palavra.

“Está aqui a saia. Se eu não inaugurar essa ponte, vou usá-la, porque tenho que honrar o que prometi à população”, destacou.

“Vou pendurar na abertura do canteiro de obras pra que todos os dias vocês vejam e lembrem: “Ele prometeu que vestiria se não cumprisse. Farei isso”, finalizou.

Gladson foi aplaudido pelos presentes após o discurso.

Assista o vídeo: