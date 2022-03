Golpista que enganou Carolina Dieckmann detona Wagner Moura: “Idiota”

Marcelo Nascimento da Rocha, mais conhecido como Marcelo VIP, ficou famoso por aplicar diversos golpes em celebridades brasileiras. O golpista, preso por estelionato em 2001 após desembarcar de um jatinho particular com os atores Carolina Dieckmann e Marcos Frota, teve a história contada no filme VIPs (2011), protagonizado por Wagner Moura.

Fora da cadeia desde 2014, quando passou a responder pelos crimes em regime semiaberto, Marcelo VIP decidiu romper o silêncio e criticou o ator que o representou na ficção.

“Ele é um trouxa, inclusive falou merda para cacete. A gafe dele foi dizer que eu roubava pensão de velhinhas. [Ele] disse numa entrevista que não queria me conhecer porque eu roubava pensão de velhinhas, daí já mandei o recado: ‘A única velhinha que roubei foi a mãe dele’. Ele é um idiota, tirou isso da cabeça dele, ou sei lá se alguém falou para ele. Não tenho [essa imputação criminosa] na minha ficha pregressa. Aí já me irritei com ele e ele fez mal meu papel”, criticou Marcelo, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ao longo da década de 1990, Marcelo VIP se passou por guitarrista da banda Engenheiros do Hawaii, fingiu ser diretor de aviação da Gol, repórter da MTV, produtor do Domingão do Faustão, entre outros personagens, para favorecimento próprio.

“Ele [o agente] olhou assim para a Carolina e falou: ‘Então, ele é o dono da Gol?’, e ela: ‘Ah, eu tenho horário para voar’. Ele pegou e virou a tela do computador e falou: ‘Olha o seu dono da Gol quem é’. A minha cara estava lá: ‘Procurado’. Ela quase caiu para trás. Eles ficaram indignados, não acreditaram, falei para o federal: ‘Já me manda para a cadeia, já deixa esse povo para lá’”, revelou, ao ser detido na companhia da atriz global.

Veja a entrevista completa: