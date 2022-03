Homem é encontrado morto em rede por bombeiros no interior do AC

O corpo de um homem identificado por J. F. G. S, de idade não revelada, foi encontrado por bombeiros militares no último dia 22 de março em um ramal de difícil acesso localizado no quilômetro 40 da BR-364.

A informação de que poderia ter um cadáver no local foi dada pela Polícia Civil, que tomou conhecimento da situação por meio de uma testemunha.

Na ocasião, as equipes se deslocaram utilizando um quadriciclo até a propriedade indicada, tendo em vista a distância e a dificuldade de adentrar na área. Por lá, encontraram o corpo da vítima em uma rede.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as testemunhas que trabalham no local relataram que o homem não foi trabalhar pela parte da manhã alegando estar se sentindo mal. Ao retornarem do trabalho, os colegas encontraram-no deitado na rede, já sem vida.

O corpo foi conduzido pelas equipes envolvidas e, posteriormente, liberado para que os familiares possam realizar os rituais fúnebres.