Homem é preso por invadir casa em Rio Branco e tentar estuprar mulher enquanto ela dormia

Após colher as informações e saber as características do suspeito, a guarnição intensificou o patrulhamento na região e localizou um homem com as características semelhantes às descritas pela vítima. Ele estava utilizando os serviços de um mototaxista para fugir.

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, por policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), acusado de tentar estuprar uma mulher de 25 anos. A tentativa do crime ocorreu na capital acreana.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!