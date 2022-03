Homem que havia ingerido bebida alcoólica morre afogado no Rio Moa

Na tarde da última segunda-feira (21), familiares e vizinhos encontraram o corpo do senhor Manoel A. De Freitas Braga, de 57 anos, que havia se afogado no Rio Moa, na região do Polo Naval, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Robson Belo, Braga havia ingerido bebido alcoólica e estava realizando o embarque de um carregamento de madeira.

“A esposa notou a falta dele depois de 10 min. Eles fizeram a procura e conseguiram encontrar o corpo já sem vida”, disse.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.