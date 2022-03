Homens são presos com quase 100 quilos de drogas no Juruá após reagirem à patrulha

Uma ação integrada entre as polícias Militar, Civil e Federal do Vale do Juruá culminou na apreensão de 98 quilos de drogas no último sábado (12) e na prisão de dois indivíduos no município de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Em ação de patrulhamento, a Operação Hórus, do programa V.I.G.I.A, e mais precisamente o Grupamento de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão, estava em atuação nas ruas do município quando identificaram uma movimentação suspeita advinda dos indivíduos.

Na ocasião, ao perceberem a presença dos policiais, ambos dispararam nos agentes. Ao revidarem, um dos suspeitos foi alvejados. Já os policiais, não se lesionaram.

Além de 89,6 quilogramas de pasta base de cocaína, foram apreendidas 5,15 quilos de maconha, 200 gramas de oxidado de cocaína e uma espingarda calibre 32. O prejuízo ao crime, por sua vez, foi de R$735.950,00. Ambos foram presos e postos à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Federal/AC