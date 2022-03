Inep avalia realizar Enem 2022 repetindo questões de edições passadas

Documentos internos assinados por gestores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação, mostram que a pasta está pensando em repetir no Enem 2022 perguntas de edições anteriores. O motivo seria a falta de questões aprovadas para o exame no Banco Nacional de Itens (BNI).

“Considerando a possibilidade de reutilizar 4.680 itens, que foram aplicados para milhões de candidatos nas edições realizadas no Enem, não haverá a necessidade de executar novos pré-testes para viabilizar as edições 2022 e 2023”, diz a proposta, obtida pelo portal UOL. A sugestão já foi enviada a Danilo Dupas, presidente do Inep.

A proposta foi assinada por Robério Alves Teixeira, coordenador-geral de Instrumentos e Medidas e tenente do Exército; Michele Cristina Silva Melo, diretora de Avaliação da Educação Básica; Ricardo Freitas da Silva, coordenador-geral de Desenvolvimento da Aplicação e Jôfran Lima Roseno, diretor de Gestão e Planejamento e auditor de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União.

Os quatro entraram no órgão após crise, em novembro do ano passado, que resultou na debandada de servidores.

Ainda segundo a reportagem, fontes internas do instituto afirmaram que o grupo não tem experiência prévia com o Enem e não apresenta perfil técnico.