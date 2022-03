Infectologista diz que governo deve ter cautela sobre máscaras e faz alerta sobre nova variante

O médico infectologista Jenilson Leite foi entrevistado pelo ContilNet para falar sobre o atual cenário epidemiológico do Acre e expor seu posicionamento a respeito do encerramento do decreto que prevê o uso obrigatório de máscaras em locais abertos no Acre.

De acordo com Jenilson, não é o momento certo de os acreanos deixarem de lado as máscaras por conta da ameaça de novas variantes e do surgimento de novos casos da doença em todo o Estado, além das mortes ocasionadas pelo vírus.

“O governo deve se posicionar de uma forma que garanta a saúde pública. Ainda que exista uma discussão sobre o direito de usar ou não a máscara, no fim das contas, o importante é dar segurança às pessoas e não superlotar novamente o Sistema Único de Saúde (SUS)”, defendeu o político.

Leite também destacou que a nova variante “Deltacron”, que é uma combinação das mutações Delta e Ômicron, podem indicar uma mensagem positiva sobre o fim da pandemia.

Confira na íntegra:

