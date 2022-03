Instituto Dom Moacyr lança editais com 75 vagas para cursos técnicos no Acre

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr publicou nesta segunda-feira (21), três editais para ingresso de educandos em dois cursos técnicos para estudantes do ensino médio.

No primeiro edital, para o curso técnico em serviços públicos, em Tarauacá, estão sendo ofertadas 25 vagas presenciais e para concorrer é necessário estar matriculado no 2º ano do ensino médio. A oferta dos cursos dar-se-ão a partir do dia 18 de abril de 2022, e é resultado de repactuação do Governo do Estado, por meio do IEPTEC/Dom Moacyr junto ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em sua nova ação denominada Novos Caminhos repactuação.

A inscrição que será efetuada de forma presencial, através de ficha de inscrição, na Escola João Ribeiro, na Avenida Antônio Frota, nº 120, bairro Centro – Tarauacá, no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30.

O segundo edital é para o mesmo curso e tem a mesma quantidade de vagas para o mesmo público, porém, será ofertado no município de Acrelândia. A inscrição que será efetuada de forma presencial, no período de 21 a 23 de março de 2022. através de ficha de inscrição, na escola estadual de ensino médio Marcilio Pontes, situado a Rua Rio de Janeiro, nº 1704 bairro União, município de Acrelândia, no horário de 08h às 16h.

O terceiro edital é para o curso de administração e oferece 25 vagas para estudantes matriculados no 2º ano do ensino médio, em Plácido de Castro. Para estes, a inscrição que será efetuada de forma presencial, também do 21 a 23, na escola estadual São Luiz Gonzaga, localizada na Rua Uaquiri, nº650, bairro Centro, Plácido de Castro/Distrito de Campinas, no horário de 08h às 15:30h.

Confira os três editais com detalhes da documentação necessária:

