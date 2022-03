Latam suspende voos no Acre por aumento no preço do combustível; veja nota

A Latam anunciou nesta sexta-feira (21) a suspensão temporária de 21 rotas nacionais a partir de abril e o Acre será afetado. Os voos de Rio Branco a Brasília e de Brasília a Rio Branco será suspendo a partir do dia 1 de abril até o dia 30 de junho.

Segundo a empresa, as suspensões ocorrem devido o aumento do preço e da volatilidade do petróleo, o que impacta diretamente o combustível de aviação e os passageiros impactados poderão remarcar o voo sem custo, receber o reembolso integral do valor pago ou optar por rota alternativa com conexão no destino.

Veja a nota:

“A LATAM esclarece que permanece atenta a vulnerabilidade externa em função da guerra na Ucrânia, que impacta diretamente no preço do petróleo e consequentemente, na alta do preço do querosene da aviação (QAV) e nos custos da empresa. Diante da imprevisibilidade desta crise, a empresa precisou fazer algumas alterações em voos programados para os próximos meses e postergar o lançamento de novas rotas. Esse cenário também impacta em aumento de preços das passagens e serviços adicionais da ordem de 25% a 30%.”