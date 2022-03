Mara Rocha deve desembarcar no MDB e disputar Governo do Acre; saiba motivo e detalhes da negociação

O deputado federal Flaviano Melo (MDB-AC) acaba de liberar as cancelas do MDB para que passem os irmãos Mara e Wherles Rocha. A informação cai como bomba nos bastidores da política.

De acordo com uma fonte, que vai ser mantida em sigilo, Flaviano não está nada satisfeito com o tratamento recebido no Governo do Acre e decidiu, de vez, desembarcar da base. E botar para moer.

Conversas com o governador Gladson Cameli, que desembocariam em uma possível nomeação do filho Leonardo Melo, não deram frutos. Flaviano almejava, para o herdeiro, uma diretoria dentro do Governo, o comando do Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) ou a secretaria de Empreendedorismo e Turismo (SEET), que teve recente indicação da senadora Mailza Gomes (PP-AC).

Com o ‘visualizado e não respondido’ da parte de Gladson, Flaviano quer trazer Mara para o MDB e disputar o Governo do Acre.

Por essa, alguém esperava?

Filiação

Flaviano Melo anunciou 15 de março, próxima terça-feira, como a data de filiação dos irmãos. Se nada mudar, o que talvez seja pedir muito em se tratando de política acreana, Mara e Wherles terão como casa nova o glorioso do dr. Ulysses.

Patriotas

Conversas em Brasília, até esse último ‘impulso’ de Flaviano, davam como certas ida de Mara para o Patriotas. Josemir Anute, presidente regional da sigla, teria reunião marcada com Mara. Vou acompanhar o desdobramento.

Segunda-feira

“Ela chega segunda-feira (14). Vou conversar com ela”. Do presidente regional do Patriotas, Josemir Anute.

Mais

