Marechal Thaumaturgo: ‘Diversão’ em praça pública acaba em morte à céu aberto

O peruano Valera Linares, de 45 anos, foi morto a golpe de faca, na manhã deste domingo (20), na Praça Central do município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. Horas depois, o acusado de matar o peruano, identificado como Nonato Nogueira Maia, conhecido popularmente como “Véi”, foi preso em flagrante na própria residência.

Segundo informações da polícia, Valera estava participando de uma bebedeira juntamente com “Véi” e outras pessoas na praça da cidade, quando acabou tendo um desentendimento entre os dois e houve agressão física e ameaças de morte. Véi, que estava de posse de uma faca, deu um golpe na vítima, que não resistiu e morreu no local. Após a ação, Nonato fugiu do local.

Policiais Militares do 4° Pelotão de Marechal Thaumaturgo colheram as informações e características dos criminosos e começaram a fazer diligências no objetivo de prender o acusado.

O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Cruzeiro do Sul para ser realizado o exame cadavérico.

Nonato Nogueira Maia foi encontrado na própria casa pela PM e confessou ter matado a facada Varela após a discussão em uma bebedeira. Diante dos fatos, Nonato recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Cruzeiro do Sul, onde aguardará a manifestação da Justiça.