Menino de 5 anos é encontrado morto e nu após ser agredido e jogado em rio

O menino Júlio Henrique Brito Miranda desapareceu na quarta-feira (16) após sair para brincar com colegas na localidade de Vila Capistrano, distante cerca de 150 quilômetros do centro de Marabá .

O corpo de um menino de 5 anos foi encontrado nesta quinta-feira (17) na zona rural de Marabá , sudeste do Pará. Segundo a polícia, duas crianças e um adolescente relataram que agrediram o garoto e o jogaram no rio, sem roupa.

