Na capital, rio Acre atinge cota de transbordamento e Defesa Civil monitora famílias

No momento, a Comdec monitora 10 bairros e mais de 580 famílias. Segundo o órgão, moradores da travessa Éden, no bairro Seis de Agosto, já foram atingidos.

“Temos previsões de chuvas para a capital, tivemos vazante em Brasileia e Xapuri, mas temos três rios que fazem afluência com o rio Acre, isso significa que ainda teremos aumento no nível do rio, infelizmente”, disse.

Apesar de o nível estar com poucos centímetros acima do transbordo, a situação está sendo constantemente monitorada pelo órgão responsável, tendo em vista que bairros adjacentes já estão começando a serem atingidos.

