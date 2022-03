No AC, idoso se frustra ao descobrir que tem R$ 4,16 para resgatar: “É cada vexame que a gente passa”

Achar um dinheirinho jogado na rua, dentro de uma carteira mofada ou do bolso de uma calça que você sequer lembrava da existência, talvez seja um dos sentimentos mais satisfatórios que existe, ainda mais em tempos onde cada centavo faz toda a diferença. Com a possibilidade de se recuperar uma quantia ‘esquecida’ no banco, muitos brasileiros ansiavam por verificar se tinha algo perdido por aí, para enfim, poder recuperar e colocar em prática alguns planos.

Com o aposentado acreano Raimundo Gomes, de 66 anos, a expectativa era igual a de, pelo menos, 28 milhões de brasileiros que descobriram que tinham algo a resgatar, segundo estimativas do Banco Central (BC). No entanto, apesar de o valor total “esquecido” nos bancos e instituições financeiras destes cidadãos ter chegado a R$8 bilhões, o dele não fez nem cócegas, já que descobriu que tinha apenas R$4,16.

Ao ContilNet, ele diz que ficou frustrado por ter perdido o tempo dele fazendo cadastro no Gov.br, indo em lan houses e gastado mais que o valor a ser resgatado com as consultas na internet.

“Quando me falaram que eu tinha dinheiro no banco, eu fiquei feliz porque não é todo dia que a gente recebe uma notícia dessas. Decorei a data e tudo para não perder o dia de pedir (o resgate), mas aí agora eu vejo e tem só R$4,16. O que eu faço com isso? Isso não cobre nem o que eu gastei indo na lan house”, falou.

Contudo, mesmo triste com a notícia – já que esperava um valor mais significativo –, ele disse que vai sim resgatar o valor.

“Vou ver o que dá para fazer com isso, se dá pelo menos para comprar pão quando cair o Pix. É pouco, mas eu não vou deixar um centavo pra banco nenhum só pelo vexame. É cada vexame que a gente passa”, falou.

COMO RESGATAR VALORES ‘PERDIDOS’?