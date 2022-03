No interior do AC, prefeitura e bombeiros intensificam trabalhos de limpeza após vazante do rio Envira

Após registro de vazante do rio Envira, no município de Feijó, no interior do Acre, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura local iniciaram os trabalhos de restabelecimento da normalidade após intenso período de chuvas nesta sexta-feira (25).

No último dia 24 de março, a queda no nível foi de 30 centímetros, saindo de 13,31 metros às 6h para 13,01 metros às 18h.

Já nesta sexta, o rio baixou quase 1 metro, marcando 12,14 metros.

Mesmo com a queda, no entanto, o manancial segue acima da cota de transbordo, que é de 12 metros.

“No entanto, permanecem os danos humanos e materiais constatados pela Defesa Civil, uma vez que os principais mananciais que envolvem a cidade ainda se encontram transbordados. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura seguem monitorando o cenário”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Onacélio Santos.