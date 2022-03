Os favoritos para a Copa do Mundo de 2022; confira a lista

Com duas goleadas nos últimos compromissos pelas eliminatórias, a Seleção de Tite fechou melhor campanha na história e deu mais sinais de que está nos trilhos para desempenhar um bom papel no Catar. O ataque mais jovem vem dando uma cara ainda mais competitiva à equipe

Uma goleada sobre a África do Sul e uma vitória suada diante da Costa do Marfim mostraram como a seleção francesa é capaz de fazer grandes jogos ou ficar devendo ao longo deste ciclo. Porém, pelo talento de sua geração, segue como uma das favoritaças ao título mundial

A campanha nas eliminatórias terminou com um empate, mas a Argentina segue mostrando que hoje é uma seleção competitiva e que não depende apenas de Messi, embora o tenha como grande trunfo para chegar ao Catar sonhando com a chance de conquistar a Copa

O time de Luis Enrique vem ganhando força desde a Eurocopa e, se antes não era tratado como um adversário a ser batido, agora já é considerado como candidato ao troféu por muitos. A renovação vem dando certo, e a Espanha chegará ao Catar podendo ser protagonista

6.ALEMANHA

O técnico Hansi Flick perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar com a Holanda, mas os alemães seguem mostrando muita competitividade sob o novo comando e devem ser considerados na disputa pelo troféu, com uma geração que mistura juventude e experiência

7.BÉLGICA

Depois de resultados ruins no final four da Liga das Nações, a Bélgica não perdeu nos testes que realizou. Segue tendo uma geração talentosa e que pode dar trabalho a adversários de todo o tipo, com Lukaku e De Bruyne sendo os pontos de maior desequilíbrio para a equipe 8.PORTUGAL

O sufoco de ter que jogar a repescagem europeia passou, e Cristiano Ronaldo e companhia conseguiram garantir a vaga no Catar. Mais do que isso: tiveram ótimos momentos nos triunfos sobre Turquia e Macedônia, renovando o otimismo com a grande geração lusa

9.DINAMARCA

Tendo novamente seu grande astro e camisa 10, a Dinamarca de Eriksen segue mostrando competitividade, apesar de ter sido derrotada em um teste de peso contra a Holanda. Após a boa Eurocopa, o time tem chances de surpreender no Mundial do Catar

10.HOLANDA