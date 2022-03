Oscar 2022: Will Smith pode perder prêmio após tapa; saiba mais

Após a agressão de Will Smith em Chris Rock por conta de uma piada sobre a aparência e doença da esposa, Jada Smith, o ator foi coroado com o Oscar de Melhor Ator pela atuação no filme King Richard. No entanto, o jornal New York Post revelou que o artista pode ser penalizado com a perda do prêmio.

Segundo o jornal, além da Academia ter condutas de comportamento restritas em relação a violência, o ato de Will Smith causou incômodo interno. Uma fonte de Hollywood ouvida pelo New York Post revelou que todos ficaram chocados com a cena: “É basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados na cerimônia, foi muito desconfortável“.