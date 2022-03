Para disputar eleição, 9 ministros de Estado deixam cargo; veja quais

Autoridades cumprem exigência legal e se desincompatibilizam dos cargos nesta quinta-feira, em evento conjunto no Palácio do Planalto

Como são deputados federais licenciados, quatro ministros reassumem seus respectivos postos na Câmara dos Deputados: Onyx Lorenzoni, João Roma, Tereza Cristina e Flávia Arruda. As exonerações foram publicadas na edição desta quinta-feira (31/3) do Diário Oficial da União (DOU).

Por determinação legal, autoridades do Executivo devem deixar os respectivos cargos até seis meses antes do pleito. A data-limite é o próximo sábado (2/4).

Nove ministros serão exonerados nesta quinta-feira (31/3) para disputar algum cargo político nas eleições de outubro deste ano. A saída deles será formalizada em uma cerimônia no Palácio do Planalto, prevista para as 10h.

