Partido de Moro perde deputado no 1º dia da janela partidária

O Podemos, partido de Sergio Moro, pré-candidato ao Planalto, perdeu um deputado no primeiro dia da janela partidária, nesta quinta-feira (3/3). Com a saída de Diego Garcia para o Republicanos, o Podemos passa a ter nove deputados.

Colega de Moro de sigla e de estado, no Paraná, Diego Garcia participou da live com mentiras sobre a vacinação infantil que levou o YouTube a bloquear na última semana o canal da deputada Bia Kicis, do União Brasil do DF e que deve ir para o PL. O vídeo com fake news sobre a vacina foi publicado por Kicis em janeiro.