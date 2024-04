Despertando a alma: a coragem de enfrentar gigantes; veja artigo de Maysa Bezerra

Em meio aos desafios da vida, onde os medos parecem monstros intransponíveis, há uma história que toca a essência da alma. Conheça Maya, uma alma inquieta, cuja paixão pela escrita rivaliza com seu medo paralisante da rejeição. Por anos, sua voz permaneceu aprisionada, sufocada pelo receio do julgamento alheio.

Conheça ainda a força dos povos originários, os guardiões das antigas tradições e da sabedoria.

Neste mês dos povos originários, quero honrar e reconhecer, não apenas sua cultura e identidade, mas também sua capacidade de enfrentar os gigantes da adversidade com determinação e autenticidade.

Assim, a partir de mais uma insatisfação, Maya decidiu desafiar seus próprios gigantes. Com uma mistura de ansiedade e determinação, ela compartilhou suas palavras mais íntimas com o mundo, desafiando os críticos internos e externos que tentavam silenciá-la.

À medida que suas palavras encontravam eco nos corações dos leitores, Maya descobria uma nova força dentro de si mesma, uma força nascida da vulnerabilidade e autenticidade.

Maya percebeu que seus medos não eram barreiras intransponíveis, mas oportunidades de crescimento e transformação. Tornou-se uma inspiração para outros corações intrépidos em busca de coragem para enfrentar seus próprios desafios.

Assim como Maya, cada um de nós enfrenta gigantes em nossa jornada. Faço uma analogia aos povos originários, cujo o Mês de Abril, sempre tem sido reconhecido, como força. Seus ensinamentos nos lembram da importância de honrar nossas raízes e abraçar nossa autenticidade, enquanto enfrentamos os desafios que a vida nos apresenta.

Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, cerca de 12 milhões de brasileiros são diagnosticados com depressão, conforme dados do Ministério da Saúde.

Sabe o que eu quero dizer com isso? A vida é uma jornada de altos e baixos, onde enfrentamos nossos próprios gigantes internos.

Para muitos, como os 300 milhões de pessoas afetadas pela depressão em todo o mundo, esses gigantes podem parecer invencíveis.

Mas, quero deixar uma experiência de Maya e da atitudes cotidianos dos povos originários, a ter coragem a enfrentar nossos próprios gigantes com determinação e autenticidade. Sem perder a essência e no que acredita. Que possamos aprender com suas qualidades e celebrar a diversidade e a força de cada um.

“Em cada desafio, reside a oportunidade de crescimento e transformação. Encontre a coragem dentro de si para enfrentar seus medos e descobrir sua verdadeira força.” – Augusto Cury

Que nesse mês de Abril, em que celebramos a autenticidade dos povos originários, que também seja, o mês em que você mudou o seu destino, com força, fé e convicção, de quem você é, diante dEle.

Acredite, sua vida por mudar em segundos, através da sua decisão!

Ação!

Maysa Bezerra

Coach e escritora