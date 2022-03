Pedro Longo prestigia assinatura da ordem de serviço da ponte da Sibéria

Quem acompanhou a assinatura da ordem de serviço de construção da ponte da Sibéria, em Xapuri, neste sábado (5), foi o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo.

O parlamentar já atuou como juiz no município e conhece de perto a realidade da população. De acordo com ele, o projeto que liga os dois distritos da cidade é uma enorme contribuição do governo, já que os moradores dependem de balsa e catraia para atravessarem de uma margem para outra do Rio Acre.

“Um sonho de décadas que se torna realidade com a disposição do governador Gladson Cameli e de sua equipe. A população de Xapuri, especialmente da Sibéria, precisa dessa ponte para que não passe mais por tantas dificuldades. Se precisam de socorro médico, por exemplo, é quase impossível que recebam com urgência por conta da demora na travessia”, explicou.

“Isso mostra o compromisso que essa gestão tem com o povo e o cumprimento de mais uma promessa de campanha do governador. Nossos mandatos devem sempre carregar esse objetivo: o de atender os anseios daqueles que nos elegem”, acrescentou.

A obra que será executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) está avaliada em R$ 40 milhões e tem extensão de 340 metros, além de duas pistas de concreto nas laterais.