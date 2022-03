Polícia Civil prende cinco investigados por roubo em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira, 14, cinco pessoas investigadas pelo e roubo na capital Rio Branco.

Durante a ação da Polícia Civil, desencadeada pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, foi dado cumprimento aos mandados de prisão preventiva das nacionais M.M.D.C (22 anos), S.O.D.M (27 anos), F.F.D.O.F (48 anos), R.C.S (34 anos) e do nacional C.B.O (42 anos), totalizando 05 (cinco) prisões, pela prática de crime de roubo, ocorrido em 31/03/2022, nesta Capital.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento dos fatos, instaurou inquérito policial e imediatamente foram iniciadas as investigações, que culminaram com a identificação de todos os agentes do grupo criminoso.

Na investigação, apurou-se que os criminosos colocaram sonífero na bebida da vítima e, após dopá-la, subtraíram um relógio, um aparelho celular e a carteira contendo todos seus documentos pessoais e cartões bancários, tendo os criminosos então realizado saques da conta bancária da vítima, totalizando o valor de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após intenso trabalho policial, foram recuperados o aparelho celular e o relógio, os quais foram restituídos à vítima.

A autoridade policial representou pelas medidas cautelas de busca e apreensão e prisões dos investigados, as quais foram deferidas pela Juíza da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões.

Os presos foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados a disposição da justiça.