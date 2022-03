Professores da Universidade Federal do Acre decidem aderir à greve nacional

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADUfac) realizou na última sexta-feira (18) uma assembleia geral de indicativo de greve da categoria.

Na reunião, que ocorreu de forma virtual, pelo menos 70 professores participaram e chegaram ao denominador comum de adesão à greve federal.

“Buscando fortalecer a campanha unificada do funcionalismo público federal, que se articula coletivamente desde janeiro e, principalmente, torná-la mais concreta e próxima à realidade da Ufac, vários temas foram colocados em discussão, com destaque para a reposição salarial de 19,99%”, diz o comunicado.

O indicativo, segundo a categoria, está marcado para 30 de março. Vale ressaltar que a volta às aulas presenciais e remotas na Ufac está marcada para a próxima segunda (21).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

– 23/03: Ato de mobilização presencial nos campi de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, para apresentar à comunidade acadêmica as razões da greve;

– 25/03: Assembleia para mobilização e organização do movimento grevista;

– 30/03: Deflagração de greve da categoria docente no âmbito da Ufac, em adesão ao movimento nacional dos servidores públicos federais.