Saiba como foi o primeiro reencontro de Yasmin e Medina após término

Desde a separação de Yasmin Brunet e Gabriel Medina, noticiada com exclusividade pela coluna LeoDias, o casal não se viu mais publicamente, pelo menos. Mas esse cenário foi alterado na última segunda-feira (15/3), quando os dois estiveram presentes no lançamento da linha de roupas de Gkay, GIKA, e esta coluna descobriu como foi esse reencontro.

Segundo fontes presentes no local, os dois teriam aproveitado muito a festa, mas não se cruzaram em nenhum momento. A modelo ficou junto aos amigos dela, enquanto o surfista fez o mesmo, mas com os amigos dele. Essa foi a primeira vez, desde a separação em janeiro, que os dois estiveram no mesmo local, ao mesmo tempo, apesar de não terem sido vistos juntos.

Medina e Yasmin se casaram no ano de 2020 e ficaram juntos por cerca de 12 meses. O fim do matrimônio foi revelado com exclusividade pela coluna LeoDias, no fim de janeiro deste ano.